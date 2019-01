Juan José Oré denuncia racismo en la FPF y criticó a la Sub20 de Ahmed

Juan José Oré hace algún tiempo en una entrevista para el portal 'Toque y Gol', indicó que la FPF le propuso una reducción de sueldo para que siga en el cargo, algo que no fue aceptado por el entrenador quien dio un paso al costado.

Ahora, en una entrevista para TV Perú Deportes, catalogó esta acción de la FPF como un acto de racismo: “A ver si a él (Daniel Ahmed) o a otro le gustaría (que le bajen el sueldo), no lo acepta. Es una falta de respeto, eso también es racismo. ¿Por qué al peruano le quieren bajar el sueldo maltratándolo y al de afuera le quieren dar de todo? ¿Por qué?”, indicó Juan José Oré.

Además, fue crítico con la selección peruana Sub20 de Daniel Ahmed: "No se ve, hay muchas dudas de lo que se observó ante Paraguay como si salir jugando de atrás o no, sabiendo que el rival hacía presión alta con sus delanteros. No hubo otra alternativa de sacar largo para una captación del balón y el jugador luche o gane, pero la mayoría la perdía", indicó el entrenador para El Popular.

Además, agregó lo siguiente: "Me extrañó el cambio de puesto de algunos jugadores. Marcos López jugó por derecha adelante y Fernando Pacheco por izquierda, cuando Pacheco va por derecha y López que pasó de marcador a delantero". Dura crítica de 'JJ'.

