Juan Jayo aconsejó a Pedro Aquino por sus constantes expulsiones

Con la ausencia de Renato Tapia, Pedro Aquino sería titular en la selección peruana este jueves ante Holanda. El volante es habitual en las convocatorias de Ricardo Gareca y cada vez que se ponen la bicolor ha rendido, sin embargo, ha tenido algunos problemas en los últimos encuentros con su equipo en México.

Muchas expulsiones

Y es que Pedro Aquino no solo se caracteriza por su buen trato del balón, sino también por su férrea marca. No obstante, en los últimos partidos con León ha salido expulsado, por lo que el exjugador de la selección peruana Juan Jayo salió a darle algunos consejos para mejorar y no deje con uno menos a la bicolor ante Holanda.

"A mí me pasó lo mismo que a Pedro Aquino por eso tiene que tratar de controlarse. Tiene que saber cuándo ir al piso. Muchas veces hacía entradas pero terminaba calculando mal y hacía faltas. Tiene que tratar de no ir mucho al piso", dijo Juan Jayo en RPP.

Pedro Aquino ha sido expulsado hasta en dos ocasiones en los últimos partidos de León de México y recibe muchas tarjetas amarillas a lo largo de la temporada.

LEE ADEMÁS: