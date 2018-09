Juan Carlos Oblitas suma otra razón para alejarse de la FPF

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, sumó otro argumento más para dejar su cargo a fin de año en la Videna. El ‘Ciego’ sufre una dolencia a la columna por la que -según fuentes de la Federación- tendrá que ser operado y mientras tanto sigue un tratamiento médico que lo ayuda a poder cumplir con sus funciones y llegar hasta diciembre, fecha en la que culmina su contrato.

Mientras tanto, el extécnico de la selección de la selección peruana y otrora mundialista en Argentina 78 y España 82, Juan Carlos Oblitas, debe usar una faja especial conectada a una bateria para aliviarle las molestias. Esa fue la razón por la que no pudo acompañar a la blanquirroja a su expedición europea.

“No voy a esperar a que el fuego me consuma. Yo trabajo para la selección peruana. La pelota no se mancha. Los jugadores no tienen por qué pagar pato de todo lo que viene pasando”, expuso meses atrás Juan Carlos Oblitas sobre el problema que sucede en la FPF con su presidente Edwin Oviedo.

Desde su despacho en la Videna, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, continúa -sin embargo- involucrado en los proyectos en marcha de menores, licencias y el Mundial Qatar 2022.