Juan Carlos Oblitas sobre la selección sub-20: "No está jugando bien"

Con harta fe. El director deportivo de la Federación Peruana de Fúrbol, Juan Carlos Oblitas, se refirió al desempeño de la selección peruana sub 20 dirigida por Daniel Ahmed en el Sudamericano de Chile, luego de caer ante Paraguay en la tercera fecha.

"La selección no está jugando bien futbolisticamente hablando. Yo he visto jugar a este equipo mucho mejor, con los mismos jugadores", dijo el ex jugador de la 'bicolor' ante los medios de prensa. Pues los resultados que han conseguido los juveniles, nos hace depender de otras selecciones para clasificar al hexagonal final.

Video: América Deportes

Asimismo, Oblitas dijo que esperarán el final del Sudamericano o la participación de la 'blanquirroja' en el mismo para que puedan analizar el desempeño del equipo de Ahmed. "Hay que esperar que termine la Sub-20 y ahí analizaremos con la gente que está allá", agregó.

Finalmente, para todos los hinchas incondicionales de la 'bicolor' pidió que no se pierda la fe hasta que los jóvenes futbolistas hayan terminado su participación en el Sudamericano. "No hay que perder la fe en ellos", finalizó el popular 'Ciego'.

Este jueves 24 de enero, la selección peruana sub 20 enfrentará a su similar de Ecuador en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó a las 3:10 pm (hora peruana) y podrá seguirlo a través del minuto a minuto de diario EL BOCÓN haciendo click AQUÍ.

