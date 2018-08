Juan Carlos Oblitas se iría de la FPF y ya eligió a su sucesor

Juan Carlos Oblitas dejará indefectiblemente su cargo de director deportivo en diciembre y para blindar el trabajo de la selección peruana rumbo a Qatar 2022, sugirió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, empoderar en esa función al actual gerente de selecciones, Antonio García Pye.

“En la FPF en la parte administrativa...quien puede estar por encima del trabajo de Antonio García Pye por ejemplo que es uno de los más importantes en el trabajo de logística. No queremos que este trabajo se vea invadido y eso es mejor para todos. Esto es un pedido formal del cuerpo técnico”, dijo Juan Carlos Oblitas en su pasada conferencia de prensa.

Respecto a su permanencia, Juan Carlos Oblitas no ha cambiado de opinión. "Ricardo Gareca sabe cuál es mi situación. Yo lo que tengo en mente es blindar el trabajo. Lo menos importante después es si sigo o no sigo. Si nosotros estamos pendientes de una persona quiere decir que hemos fracasado. porque aquí lo que interesa son los proyectos deportivos y me preocupa que esos proyectos queden truncos", maifestó.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) deberá negociar ahora la renovación del gerente de selecciones Antonio García Pye que también vence contrato en diciembre.