Juan Carlos Oblitas se refirió sobre la mala calidad en camisetas de Perú

El triunfo por 3-0 de la selección peruana sobre Chile, disputado en Estados Unidos, en el tercer partido amistoso post mundial, dejó contentos a todos los peruanos del mundo, porque, además, se quebraba una larga racha sin vencerlos. Sin embargo, hubo solo una molestia, el desteñimiento de la camiseta oficial de la bicolor, lo que trajo más de una crítica por las redes y desde la FPF. Juan Carlos Oblitas fue uno de lo que se pronunció al respecto.

El gerente deportivo, Juan Carlos Oblitas, puso el grito en el cielo por el notorio cambio de color que se vislumbró en la camiseta de la selección peruana, pero explicó que hablarán con la marca Marathon Sports para arreglar esos detalles. "Este es un tema que sí se ha dado. Sería de nuestra parte una tontera no aceptarlo, pero se va a arreglar. Es algo que ha pasado y, es más, se tiene que arreglar", dijo a Movistar Deportes.

Respecto a las críticas que recibió la camiseta de la selección peruana por las redes sociales, Juan Carlos Oblitas rechazó dichos comentarios y confesó que prefiere mirar frente a frente a alguien que hacerlo por el cibespesacio. "No estoy metido en eso (redes sociales) a mí me gusta ver cara a cara a la persona cuando opino. No me gustaría cambiar opiniones con gente que no conozco. Es complicado porque hay una legión de idiotas que pueden entrar".

