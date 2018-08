Juan Carlos Oblitas: "Ricardo Gareca quiere quedarse"

Una luz de esperanza para la renovación de Ricardo Gareca con la selección peruana. Juan Carlos Oblitas reafirmó su permanencia en la Federación Peruana de Fútbol con el fin que el 'Tigre' pueda continuar al mando de la blanquirroja.

"Si yo renuncio, van a encontrar la excusa perfecta para decir que si no renueva Gareca es porque no renovó Oblitas. Así que me voy a quedar y esperemos que Ricardo Gareca renueve", afirmó Juan Carlos Oblitas, dando una luz de esperanza a su renovación. "Ricardo Gareca quiere quedarse. Ricardo no se va a sentir mejor en ningún sitio que acá", agregó.

Además, afirmó que "hay ciertas condiciones que Ricardo Gareca pone pero no son económicas, sino va por el lado del blindaje en la parte deportiva, pues son 4 años de contrato, no solo 4 meses ni de partidos amistosos", aunque también agregó que "tiene ofertas de otros lados pero su prioridad por sobre las otras propuestas es la de Perú y él la quiere escuchar".

Ahora, todo depende de Ricardo Gareca. El técnico llega este jueves para arreglar su situación con la FPF y en una reunión con Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas deberá decidir su futuro.

