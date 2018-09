Juan Carlos Oblitas pide reemplazo para Paolo Guerrero

La selección peruana sigue sin encontrar al reemplazo ideal de Paolo Guerrero. Ni las variantes con Jefferson Farfán en el once inicial, ni colocando a Raúl Ruidíaz desde el arranque han funcionado en el equipo de Ricardo Gareca. Se siente la ausencia de un goleador.

Al respecto habló Juan Carlos Oblitas, afirmando que este es un puesto crítico: “Algunos puestos son críticos, como es el caso de Paolo Guerrero, que pasa por este problema y por su tema de edad. También Jefferson, pero felizmente él es un chico fuerte y pasa por un buen nivel. Ahora se tiene que buscar un reemplazo para ese centro delantero”, dijo Juan Carlos Oblitas en DirecTV Sports Perú.

En este grupo de jugadores, Juan Carlos Oblitas siente que Raúl Ruidíaz es el reemplazo ideal de Paolo Guerrero de cara a los amistosos de preparación para la Copa América 2019.

Pero esta no es su única preocupación: “Pero hay un tema que sí es preocupante. Y es la inactividad de algunos. A la Selección no vienes a entrenar, sino a jugar. No es un casualidad que haya salido Trauco (no estaba jugando en Flamengo) ante Alemania, Flores no pudo jugar por una lesión. Entonces, hay jugadores inactivos del grupo y arrastran ese problema”, concluyó Juan Carlos Oblitas.

