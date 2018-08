Juan Carlos Oblitas: "No tengo, no pienso, ni tendré plan B"

'El Tigre' se quedará. Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia luego de mucho tiempo de ausencia frente a los diversos medios de comunicación, esta misma duró poco más de una hora en la que atendió a los periodistas de todos los medios que se dieron cita en un conocido hotel de Lima.

El popular 'Ciego' fue consultado de todos los ángulos del salón de conferencias del hotel sanisidrino, en donde a la mitad de la conferencia se le preguntó sobre el posible plan B que manejan en la FPF, en caso de que Ricardo Gareca no renueve su contrato con la selección peruana.

"No tengo plan B, no tendré y mucho menos pienso tener un plan B", fueron las contundentes palabras que expresó Oblitas en conferencia de prensa. La respuesta del ex jugador y técnico de la bicolor dan a entender que el tema de dirección técnica en la FPF ya estaría solucionada y que el regreso de Ricardo Gareca a Lima sería exclusivamente la reafirmación de seguir al mando del combinado patrio.

TAMBIÉN LEE