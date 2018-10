Juan Carlos Oblitas habló sobre una probable suspensión de la FPF

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, habló del momento que vive la institución ante la probable suspensión de la institución en caso vayamos en contra de los estatutos FIFA.

"Esta muy movido y no podemos decir que está todo parejo. Eso es normal después de estos terremotos extrafutbolisticos. Particularmente, los que trabajamos en la parte deportiva estamos fuera de este tema. No es fácil ello, porque te bombardean cada día con algo nuevo y no podemos vivir dando la espalda a ello. Felizmente, Ricardo Gareca está concentrado en el tema de la selección", señaló el funcionario de la FPF para Foxs Sports Perú.

Juan Carlos Oblitas continúo: "Todos tenemos que calmarnos. Han venido dos personas de la Conmebol y la única palabra que escuchamos es suspensión. (Este tema) hay que dejarlo a las personas entendidas como los abogados en derecho deportivo. Nosotros podemos saber por conocimiento mas no entramos en la parte legal. FIFA no suspende inmediatamente, sino que pasa ciertas cosas y nos suspenden si vamos contra de sus estatutos. Todo el Mundo está opinando y lo mejor es que se debate en Pleno esta Ley (Fortalecimiento de la FPF)".

Asimismo, el extécnico de la bicolor habló de su continuidad en la Federación. "Mi contrato acaba el 31 de diciembre y nunca he renovado antes. En esta etapa, vivo más corto. Más joven me proyectaba a cuatro a cinco años, pero ahora estoy tranquilo en este trabajo, me llevo bien con todas las personas y estoy avocado en que todo el proyecto siga caminando bien. Nosotros estamos pensando si se va uno u otro esto se va a caer, pero no es así. Si el proyecto es bueno, pues deberá continuar. Eso es más importante que los personalismos", agregó el director deportivo de la FPF.

PARA GANAR A CHILE

Juan Carlos Oblitas analizó a Chile que será nuestro próximo rival este viernes en duelo amistoso a disputarse en Miami. "Hemos querido ganar a Chile a lo loco y ha ellos como a cualquier país se le debe ganar jugando al fútbol. En la Copa América de Chile, expulsaron a Zambrano y perdimos. Durante las Eliminatorias a Rusia 2018 en Lima, Christian Cueva vio la roja y perdimos. En Santiago, jugamos mejor le empatamos y nos hacen un gol faltando poco", finalizó.

