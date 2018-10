Juan Carlos Oblitas: "El cambio de hotel fue un respaldo a Paolo Guerrero"

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, aseguró que el cambio de hotel de concentración de la selección peruana significó un respaldo a Paolo Guerrero.

"El cambio de hotel de concentración fue un respaldo a Paolo Guerrero. Antes no se podía dar este cambo porque queríamos buscar qué era lo mejor para la selección peruana, pero hoy pensamos que lo mejor era cambiar de hotel", dijo Juan Carlos Oblitas para El Comercio.

"Seríamos un poco cínicos si decimos que el tema extradeportivo en la federación no nos toca, pero la idea siempre será blindar la parte deportiva. A nosotros lo único que nos interesa es el fútbol, queremos fortalecer a la selección peruana y al fútbol peruano con los cambios que aún debemos hacer, pese a que a algunos no les va a gustar. Todavía me siento fuerte para esto", añadió.

LEE ADEMÁS: