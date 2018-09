Juan Carlos Oblitas descartó a Emanuel Herrera para la selección peruana

Emanuel Herrera es, por lejos, el mejor delantero del Descentralizado 2018 siendo el goleador absoluto con 32 tantos. Hace poco afirmó que le gustaría defender la camiseta de la selección peruana, pero Juan Carlos Oblitas ha descartado esta opción, catalogándola de "imposible".

No es una opción

"Para mí el mejor equipo del campeonato es Sporting Cristal y mucho tiene que ver con el rendimiento de este muchacho. Es un fenómeno de convertir tantos goles y es para quitarse el sombrero. Se ha adaptado al fútbol peruano de tal manera que es figura. Pero no hablemos de la Selección Peruana, eso es imposible", indicó Juan Carlos Oblitas a Depor.

Además, el director deportivo de la FPF recordó que "Emanuel Herrera recién podría jugar por la selección peruana cuando tenga 36 o 37", una edad bastante avanzada por lo que no entraría dentro de los planes de Ricardo Gareca.

El deseo de Emanuel Herrera

Hace poco, Emanuel Herrera indicó para El Comercio que “Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de la Selección Peruana". Su deseo finalmente no se cumplirá.

