La fecha triple de Eliminatorias de octubre terminó con resultados complicados para la Selección Peruana. Apenas se lograron tres puntos y el margen de error es mucho más corto para los partidos que restan por jugar.

Hubo muchas críticas, pero Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Selección Peruana y el responsable de la llegada del ‘Tigre’, indicó que Ricardo Gareca será el técnico con el cual la Blanquirroja termine el proceso de Eliminatorias a Qatar 2022.

En conferencia de prensa, Oblitas dijo: “Ricardo Gareca está fijo en el puesto hasta que termine las Eliminatorias. Creo en el trabajo coherente y en los proyectos. Ayer me reuní con Agustín Lozano y ese asunto no se toca para nada, no está en agenda”.

Añadió: “Creo que un técnico se tendría que ir si los jugadores no lo aguantan, cosa contraria a lo que ocurre con Ricardo Gareca, o si el técnico se quiere ir. En este momento no pasa por nuestra cabeza tocar ese asunto”.

En las última fecha triple de Eliminatorias, Perú obtuvo solo tres puntos, producto del triunfo ante Chile por 2-0 en el Estadio Nacional y por el momento está a cinco puntos del quinto puesto.

Los próximos partidos de la Blanquirroja serán en casa ante Bolivia y Venezuela, ambos rivales directos. Perú está obligado a ganar los dos partidos para volver a meterse en la lucha por el cupo al repechaje.