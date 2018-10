Juan Carlos Oblitas: "Aun tenemos tiempo para esperar a Raúl Ruidíaz"

Sigue en evaluación. Los últimos partidos amistosos de la selección peruana ante Chile y Estados Unidos sirvieron para 'probar' a los jugadores que en la mayoría de encuentros fueron suplentes, tal y como ocurrió con Nilson Loyola, Alexander Callens, José Carvallo y gran parte del plantel que enfrentó a los estadounidenses en el último encuentro en Connecticut.

Grandes fueron las críticas cuando Raul Ruidíaz no anotó ningún gol en los amistosos, pues tenía la gran responsabilidad de reemplazar al suspendido, Paolo Guerrero y al lesionado, Jefferson Farfán. Sin embargo, desde la FPF, lo respaldaron. Uno de los que se pronunció fue Juan Carlos Oblitas quien se refirió a las comparaciones que tenía la 'Pulga' con Claudio Pizarro.

"No es comparable la situación de Raúl con Claudio. Son dos polos opuestos, es muy diferente. Ruidíaz tiene dos partidos de titular en la Selección Peruana. Jugó muy bien ante Chile, me gustó porque tuvo oportunidades a pesar de que no anotó", declaró el 'Ciego' para RPP Noticias

Asimismo, agregó que los delanteros suelen pasar por esas situaciones, sin embargo, tienen que permanecer tranquilos y sobre todo fríos para no escuchar todo lo que se pueda decir de él. Por otro lado, aseguró que en la selección peruana esperarán a la 'Pulga'. "En la FPF tienen tiempo para esperar a Raúl Ruidiaz, lo importante es que mantenga su ritmo y siga anotando goles en su club para que le de confianza a la 'bicolor'", apuntó.

Finalmente, el director deportivo de la FPF, señaló que así como se le ha comparado a Ruidiaz con Pizarro, no lo pueden con Paolo Guerrero. "Son juegos diferentes, Paolo tiene características que hacen que sea casi imposible reemplazarlo", comentó.

