Juan Baldovino: "FPF pidió a FIFA que nos sancionen"

Juan Baldovino, asesor jurídico de la Agremiación de Futbolistas, responsabilizó a la FPF por la inminente suspensión que nos aplicaría la FIFA.

“Si el presidente de la FPF (Edwin Oviedo) y el Secretario general, Juan Matute dicen una cosa y su vicepresidente (Agustín Lozano) dice otra, hay un problema en la Federación. Un problema que está afectando a todo el territorio peruano. Primero resuelvan su problema, primero definan. No utilicen el fútbol de manera política para crear cortinas de humo y salvar situaciones personales, eso es lo que no se puede admitir. Los peruanos compramos el escándalo y somos tan ilusos de pensar que este tema es porque la FIFA nos quiere sancionar. No, la FIFA no te quiere sancionar, la FIFA te sanciona, porque su asociado, la FPF se lo pide, sino no te sanciona”, dijo el abogado en Canal N.

La acusación del Ministerio Público que pesa sobre Edwin Oviedo como presunto líder de la banda criminal ‘Los Wachiturros de Tumán, una autoría mediata de dos asesinatos y estar involucrado en un caso de tráfico de influencias con el suspendido exjuez César Hinostroza Pariachi y estar implicado como parte de la banda ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ habrían sido las causales de esto problema, habría deslizado Baldovino.

“Si mañana la FPF le dice a FIFA: ‘Hemos revisado el tema jurídico, si modifican la ley no va a haber elecciones este año, sino que van a respetar la decisión de la Asamblea, ni afectarán la adecuación de Estatutos, ni las próximas elecciones’, entonces la FIFA va a decir ‘okey, no hay problema, todo quedó en una amenaza que no se concretó’”, añadió. “Suspendernos por supuesto que es posible. Ahora, si me preguntan, diría que sería el mejor escenario para Perú, porque de una vez priorizaríamos el fútbol en este país y porque los actores principales que son los clubes profesionales y las departamentales tendrían que tomar una decisión al respecto”, aseveró el jurista.

“La FIFA dice algo que es claro, si la modificación de la ley obstaculiza el proceso de adecuación de Estatutos y la aprobación de la hoja de ruta para el 2019 (aplicará el castigo), la derogación de la ley no obstaculiza esto, ni modifica, ni varía el cronograma electoral hacia el 2019, ¿Por qué? porque en octubre de este año la Asamblea de la FPF aprobó adecuarse a los Estatutos del Modelo FIFA y al cronograma electoral, esto bajo la ley vigente de Fortalecimiento que tanto se discute en este momento”, explicó.

“Agustín Lozano, vicepresidente de la FPF, señaló públicamente que para ellos la modificación de la ley no significa ningún tipo de ingerencia política. Primero se tendrían que poner de acuerdo al interior de la FPF. ¿Le ha preguntado la FPF a sus bases este tema tan importante?, ¿sabe si están de acuerdo o no están de acuerdo?, ¿le han preguntado a los clubes, que serían los primeros afectados en el corto plazo con su no participación en Copa Libertadores, si están de acuerdo o no están de acuerdo, antes de tomar una decisión?. O son decisiones que se toman entre dos o tres personas, escriben las cartas y las remiten directamente a FIFA”, interrogó Baldovino.

“La ley no cambia nada en la FPF, ni antes, ni ahora, ni después, fue promulgada para la modificación de los Estatutos, ya se inició ese camino, se tomó una decisión y si la derogan o no la derogan, la modifican o no, va a ser lo mismo, no va a cambiar nada la situación de aquí a futuro de la FPF. Por eso yo no entiendo cual es la discusión, cual es la necesidad de ir a la FIFA de frente, de hacer una cuestión de estado y poner en riesgo por parte de la FPF el futuro del fútbol peruano, cuando ellos están convencidos que debe haber una transformación para el bien, pero estamos poniéndonos trabas nosotros mismos.