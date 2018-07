José Pékerman y el ambicioso proyecto con Ricardo Gareca en Argentina

Jorge Sampaoli ya no es más el técnico de Argentina; Ricardo Gareca podría continuar su futuro lejos de la selección peruana y lo mismo ocurre con José Pékerman en Colombia. Por ello, habría un fuerte movimiento en los comandos técnicos de estas selecciones.

Según ha informado el periodista de TNT Sports, Hernán Castillo, encargado de cubrir a la selección de Argentina, la AFA ha iniciado el acercamiento con Ricardo Gareca y José Pékerman para que tengan dos funciones importantes: el 'Tigre' sería el DT de la albiceleste mientras que Pékerman sería el manager deportivo.

Ha habido charlas con varios entrenadores y con allegados. Sí es verdad que Simeone no quiere, sí es verdad que Gallardo no quiere, si es verdad que Pochettino no puede y no quiere. Pekerman está en condiciones de ser manager y Gareca entrenador, la cual es una posibilidad latente y que muchos ven con buenos ojos. Hasta ahora no se ha priorizado a ninguno. Con Almeyda también se ha hablado, indicó Hernán para TNT Sports.

#TNTSportsMundial | @HernanSCastillo habla sobre la salida de Sampaoli como DT de la Selección e informa: "Sé que hubo charlas con allegados de varios entrenadores para ver cómo está el panorama y así definir quién será su reemplazante" pic.twitter.com/YOZK0Ik4iW — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 8 de julio de 2018

En la selección peruana aún deberán esperar algún tiempo más para que se de a conocer la decisión de Ricardo Gareca, quien también es fuertemente voceado para ser el técnico de la selección de Colombia.