Jorge Luis Pinto: 'Jefferson Farfán tiene que ser titular'

Jorge Luis Pinto és un técnico muy recordado en el fútbol peruano porque sacó campeón a Alianza Lima después de muchos años, además comandó a Costa Rica en el Mundial Brasil 2014 con mucho éxito llegando a cuartos de final. Ahora el cafetero se animó a comentar sobre el futuro de la selección peruana en Rusia 2018, soltando ideas concretas.

Quiere a Farfán de titular

'Paolo Guerrero le brinda seguridad a la selección peruana. Lo hemos podido apreciar y gana más autoridad frente a los rivales. A mi me parece que Farfán debe estar en cualquier momento o ganar la posición. Yo creo que Farfán va ser titular, por su potencia y su fútbol. Su presencia es clave, por su juego de cara al arco, sus diagonales. Con Paolo ganas el juego aéreo y con Farfán que es un jugador que se junta más ganas más toque, juego en conjunto', comentó Jorge Luis Pinto en el programa la Cátedra Deportes.

'No podemos desmerecer el talento de Carrillo, por su desequilibrio, pero los técnicos leen los partidos e incluyen piezas en el momento que lo requieren. La confianza es importante, pero no exagerar. Yo le dije a mi equipo Costa Rica, la historia no juega, pero esta es nuestra oportunidad', agregó el técnico que un periodo estuvo voceado para llegar a la selección peruana.