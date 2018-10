Joazinho Arroé: "Me da bronca no estar en la selección peruana"

Es el jugador más desequilibrante de Sport Boys en la temporada y espera ser llamado a la selección peruana. Joazinho Arroé realizó un gran partido el pasado fin de semana contra Universitario de Deportes y habló acerca de su futuro, pues se especula que podría volver a Alianza Lima o incluso migrar al extranjero.

Presente 100% rosado

"Hoy por hoy pienso en Boys y quiero dejar al equipo en primera. Hay opciones afuera que estoy manejando con una persona y aquí también. Vamos a ver. No quiero decidir mal, deseo seguir con continuidad. Hay otros que deciden irse y no es bueno", afirmó 'Joa' en entrevista con ESPN.

Lo sufrió Lavandeira

Además, Joazinho Arroé fue el protagonista de la mejor jugada individual de la fecha 10 del Torneo Clausura, luego de dejar en ridículo a Pablo Lavandeira con un genial autopase: "La jugada con Lavandeira ya tenía pensado hacerla cuando veo como se da la jugada", indicó el atacante de Sport Boys.

Quiere estar en la bicolor

Finalmente, espera el llamado de Ricardo Gareca a la selección peruana, aunque sabe que para eso siempre falta "algo más": "En algunos momentos me da bronca no estar en la selección, pero sé que siempre hay que hacer mucho más y me siento más maduro", sentenció Arroé.

