Joachim Low revela como jugará la selección alemana contra Perú

La selección de Alemania se ha quedado persiguiendo al resto después del Mundial Rusia 2018, no pudo sostener que su fórmula ganadora del 2014 ya no es lo suficientemente buena y tras empatar 0-0 contra Francia por la Liga de las Nacionales, ahora saldrán por su revancha este domingo contra la selección peruana que viene de caer 2-1 frente a Holanda.

El amistoso contra la selección peruana le dará a Joachim Low la oportunidad de probar en qué jugadores jóvenes se debe confiar para llevar a la selección alemana hacia la clasificación a la Euro 2020 y al Mundial Qatar 2022. El encuentro contra la selección peruana está programado para la 1:45 pm (hora peruana) en el WIRSOL Rhein-Neckar-Arena con capacidad para 30,000 personas, en Sinsheim.

A pesar de las criticas para que Joachim Low abandone el estilo basado en la posesión de balón, este defenderá su idea ante la selección peruana. "Hemos sido realmente exitosos durante los últimos ocho años, sería una tontería cambiar nuestro estilo por completo. En el Mundial Rusia 2018, el nivel de riesgo era demasiado alto, jugamos demasiado ofensivamente. Revisamos todos los datos de 2010, 2012, 2014, etc. y obtuvimos un mejor equilibrio en términos de posesión ".

Joachim Low no ve la necesidad de cambios al por mayor, y agregó: "Por supuesto, tenemos que hacer rodar la pelota otra vez, pero no es necesario dar vuelta cada piedra y comenzar todo de nuevo". El once base es con Neuer; Hummels, Rudiger, Kimmich, Boateng; Goretzka, Kroos, Ginter, Müller; Reus y Werner.