Joachim Löw: "El cuerpo de Pizarro ya no aguanta las exigencias de hoy en día"

Claudio Pizarro volvió a ser noticia luego de reencontrarse con el gol en esta nueva etapa en el Werder Bremen. El delantero peruano marcó un doblete (y dio un par de asistencias) en la goleada 5-2 de los 'Lagartos' en el encuentro amistoso contra el SV Meppen.

Lo ocurrido 'rebotó' de inmediato en los medios locales. Pero, a miles de kilómetros de distancia, otra persona se refirió al 'Bombardero de los Andes': Joachim Löw, entrenador de la selección de Alemania, escuadra a la que la 'bicolor' enfrentará este domingo.

El técnico de los germanos comentó sobre la ausencia de Claudio Pizarro en el combinado nacional y aseguró que no le extraña su no presencia ya que su "cuerpo ya no aguanta" las exigencias de hoy en día.

"A Farfán lo conocemos acá por su rapidez, sabemos también quién es Paolo Guerrero pero ahora no puede jugar. En cuanto a Claudio Pizarro, no sé cuál fue el motivo exacto para no convocarlo", fue lo primero que dijo Löw en conferencia de prensa.

Y agregó: "(Pizarro) ya lleva jugando mucho tiempo y, como hay que hacer un recambio generacional, su cuerpo no aguanta tanto la exigencia que hay. Por eso, no es una sorpresa que no haya sido convocado", expresó el estratega que llevó a los teutones a ganar la Copa del Mundo en Brasil 2014.

Sobre el encuentro de este domingo contra los pupilos de Ricardo Gareca, Joachim Löw mencionó que espera que sus muchachos mantengan el nivel mostrado ante Francia.

"Espero ver contra Perú las mismas ganas y disciplina que ante Francia. Queremos ser rápidos al recuperar balones y ser compactos al momento de defender. Creo que los peruanos se van a cerrar atrás y, por lo tanto, tendremos más posesión de balón para crear ocasiones. Conocemos a algunos de sus jugadores y hemos visto sus partidos en el Mundial, juegan a una cierta forma y son agresivos", finalizó Löw.