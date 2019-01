Jhoel Herrera afirma que lo confunden con Advíncula y él lo trolea [FOTOS]

Luis Advíncula no deja pasar la oportunidad para bromear en las redes sociales. Esta su "víctima' fue el Jhoel Herrera, lateral derecho de Real Garcilaso, quien utilizó su cuenta de Twitter para confesar que a veces, la gente, lo confunde con el 'Rayo', al momento de pedirle un autógrafo y una foto.

El buen humor de Advíncula

La confesiónn de Jhoel Herrera surgió por el tweet de Óscar Vílchez, quien aseguró que lo confunden con el cómico Carlos Vílchez, la 'Carlota'. "Te entiendo hermano, a mí me confunden con @luisadvincula17 y no sean malos pues yo estoy más arreglado que el. Yo ya les digo si amigo yo soy el 'Rayo Bolt'. Si no puedes hay que seguirles la corriente. Saludos hermano" escribió Herrera.

Pero el defensor no esperaba la jocosa respuesta de Luis Advíncula, quien lo terminó trolenado. "Felizmente a mi nadie me confunde contigo negro feo jajajajjajajaja", escribió 'Bolt'. Dicha respuesta, generó una ola de comentarios de los usuarios, quienes celebraron la broma que en pocos minutos se hizo viral y genero miles de interacciones en Twitter.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Jhoel Herrera volvió a la carga con una respuesta más divertida. "Cuando hagas tus comerciales, llévame yo seré tu doble de acción. Jajajajajajaja", publicó el lateral derecho, mostrando la buena relación que hay entre ambos defensas quienes compartieron en la selección peruana.

