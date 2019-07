Jehofred Sulca: "Hacer cola para entrar al baño con Pablo Giralt y el 'Pollo' Vignolo ha sido bastante" [ENTREVISTA]

La Copa América 2019 llegó a su fin el último domingo y uno de los grandes protagonistas en las transmisiones fue Jehofred Sulca Warton, un joven cusqueño que llegó a Lima hace varios años en busca de sus sueños y que se viralizó por su peculiar manera de narrar los partidos.

¿Cómo fue tu experiencia en la final y gritar un gol de Paolo Guerrero?

Cuando uno empieza en este mundo, lo primero que hace es prepararse para narrar a su selección. Estar en la final de la Copa América fue una bendición, no me lo esperaba. Todo fue de una manera muy rápida, el día del partido con Chile me preguntaron cuántas posibilidades tenía la selección de ganar y yo siempre confié en el equipo. Antes y durante el partido estuve rezando, pidiendo que Perú gane.

Cuando me volví a escuchar, sentí que le puse muchas ganas, lo viví como un hincha más; cuando se trata de la selección es así. Compartir los servicios higiénicos con Pablo Giralt y el ‘Pollo’ Vignolo, haciendo cola con ellos para entrar al baño ya ha sido bastante (risas), uno de los mejores premios.

¿Cuál es el máximo objetivo que quieres lograr como narrador?

Yo siemrpe he pensado en grande, mi sueño es narrar a Perú en una final del mundo y que la campeone. Sé que es un sueño loco, pero he tenido tantos en mi vida y que se están realizando. En este caso, una revancha de Copa América sería muy buena. Llegar a narrar de manera internacional es uno de mis sueños, estar en un medio importante de Argentina también, creo que siempre me he preparado para eso. Estar en Europa terminando mi carrera también es una de mis metas, sé que es un camino muy largo porque tengo que ganar más experiencia aquí.

