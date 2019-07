Jefferson Farfán y el dinero que exigiría a Melissa Klug por 'romper' el acuerdo de confidencialidad | FOTOS

Jefferson Farfán atraviesa una dura lesión e Europa, pues el jugador de la selección peruana tuvo que dejar a la 'bicolor' en medio de la Copa América por su problema en la rodilla. Sin embargo, no es el único problema que tiene la 'Foquita', sino que también se suma Melissa Klug.

Y es que el atacante de la 'bicolor' estaría pidiendo a la madre de sus hijos que le pague 340 mil dólares por haberlo mencionado en los distintos medios de comunicación del país. Pues desde hace ya algún tiempo, ambos personaje mantienen un acuerdo de confidencialidad donde ninguno de los dos debe de hablar del otro y que para la 'Foquita', la 'Blanca de Chucuito' rompió.

Sin embargo, el abogado de Klug, Daniel Leyva, indicó que la cifra de que exige el jugador de la selección peruana, no fue acordada en ningún momento. "En el 2016 en la transacción extrajudicial no se habló de ningún monto. Esa cantidad de 340 mil dólares la está fijando Farfán a criterio propio", comentó en el diario 'El Popular'.

Finalmente, el abogado comentó que Melissa Klug fue a juicio con Jefferson Farfán pero que el Poder Judicial lo declaró improcedente. "Melissa pidió por un centro de conciliación que se resuelva el asunto, y ya es la segunda vez que pide una indemnización. Melissa le dijo que no y no firmó el acuerdo extrajudicial porque no tiene valor", culminó.

La 'Foquita' espera poder recuperarse de su lesión para volver a su club, el Lokomotiv y seguir mostrándose para seguir en la selección peruana que tendrá amistosos con Brasil, Uruguay y Ecuador en lo que resta del 2019