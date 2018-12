Farfán es troleado por su sobrina en el Día de los Inocentes [FOTOS]

Jefferson Farfán se encuentra en nuestro país. Como se sabe, el jugador de la selección peruana tuvo partipación en el 'Día del Hincha Blanquiazul', duelo de exhibición que se realizó en Trujillo el pasado 27 de diciembre.

Esta vez, la 'Foquita' ha sido protagonista de una cruel broma que le realizó su sobrina, Valeria Roggero -ex pareja de Yordy Reyna- a través de las redes sociales. En Instagram, la joven de 20 años compartió la troleada a su tío: "Feliz día de los inocentes a mis dos tíos queridos: Khriz Fabiano y Jefferson Farfán. ¡Miren su reacción! Son los más inocentes, por eso los adoro", colocó en su historia.

La imagen siguiente sería de la broma: "Tío, no sé qué hacer. Mi mamá me va a matar, me hice una prueba de embarazo y salió positivo", le dice Valeria a Jefferson Farfán. Tras esto, la 'Foquita' le pregunta "¿Y quién?, Valeria le preguntó ¿Qué hago ahora? El deportista volvió a consultarle: “Pero dime quién es el papá?”, momento en el que finaliza la conversación que fue publicada en su cuenta de Instagram.

