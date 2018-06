Jefferson Farfán renovará dos temporadas con Lokomotiv de Moscú

Jefferson Farfán llegó a un acuerdo para renovar con Lokomotiv de Moscú por dos años. Según informa Sport Express de Rusia, el delantero de la selección peruana seguirá en el equipo al que llegó a inicio de 2017.

El periodista ruso Stefano Conforti se encargó también se confirmar la noticia en sus redes sociales. "Se informó que Lokomotiv y Jefferson Farfán llegaron a un acuerdo para renovar por dos años, según Sport Express", escribió en su cuenta de Twitter.





Lokomotiv and Jefferson Farfán have reportedly agreed a two-years renewal, according to Sport Express. Great news. pic.twitter.com/vglIDMeCN0