Jefferson Farfán recordó por qué renunció a jugar por Universitario

Jefferson Farfán, el ídolo de Alianza Lima que espera volver pronto a su casa para salir campeón con el club que le dio la oportunidad de migrar, no solo vistió los colores blanquiazules en nuestro país.

Hace algún tiempo se supo que antes de ir a Alianza Lima jugó para Universitario de Deportes, pero nunca pudo quedarse en el club: "Yo antes de ir a Alianza Lima fui a entrenar con la U. Pero en esos tiempos, no tenía los medios para solventar pasajes y tampoco pagar uniformes y me tuve que ir muy joven. Es más, recuerdo que un día me llevaron al Lolo Fernández para reunirme con Alfredo Gonzáles, pero parece que no confiaron en mí", reveló Jefferson Farfán.

Además, en varias de las preguntas que le hicieron a través de Instagram, le consultaban por su mejor gol con la camiseta blanquiazul y recordó aquel que le marcó a 'Chiquito' Flores en el Nacional cuando arrastró el balón con el taco.

