Jefferson Farfán le envía mensaje a la afición peruana tras ganar premio de la FIFA

24 de setiembre. Ese día será recordado por mucho tiempo por estos lares, pues se evocará que en esa fecha la hinchada peruana, que alentó sin cesar y con todas sus fuerzas a la 'bicolor' en Rusia 2018, ganó el premio a la ‘Mejor Afición del 2018’ que otorga la FIFA.

Reconocimiento justo para aquellos compatriotas que hicieron de todo (desde gastar todos sus ahorros, hacer polladas y vender sus departamentos) con tal de estar en la Copa del Mundo para brindar su apoyo al equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Conocida la noticia varios futbolistas de la 'blanquirroja' se manifestaron al respecto. Uno de ellos fue Jefferson Farfán, quien a través de las redes sociales felicitó a la afición peruana por la obtención de tan prestigiosa distinción.

"Felicitaciones a nuestra hinchada peruana por ser reconocida a nivel mundial como la mejor mundo. Sempre lo dije y no me cansaré de decirlo: ¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES QUE LA P...! Arriba Perú, c...", escribió la 'Foquita' en su cuenta de Instagram.