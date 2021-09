Seamos sinceros: la selección peruana alcanzó picos de rendimiento inesperados con Ricardo Gareca, pero nunca engrosó la lista de jugadores con jerarquía para lidiar con rivales de peso con la selección de Chile. Por esto, aun sin estar al 100% en lo físico y en buen ritmo futbolístico, no es descabellado pensar en Jefferson Farfán para el próximo duelo de Eliminatorias a inicios de octubre ante la selección mapocha. Menos aún cuando Paolo Guerrero sigue bastante lejos de su nivel y Raúl Ruidíaz sigue sin ser una pieza de recambio importante en ataque. Y es que con encomendarnos a Gianluca Lapadula no alcanza.

Es lo que hay

Paolo Guerrero decepcionó ante Uruguay y ante Venezuela fue lo mismo. Ya demostró que anda bastante muy lejos de su mejor versión. Es así como ante Chile, Ricardo Gareca urge rescatar lo más rescatable de los convocables. Y es ahí que aparece la opción de Jefferson Farfán, quien pese a no estar en su mejor nivel, por experiencia y talento, podría significar la mejor pieza de recambio en el ataque blanquirrojo en la actualidad.

Raúl Ruidíaz no destaca en la selección peruana. Eso ya es más que claro. La otra alternativa, Santiago Ormeño, no pasa por un buen momento en el León de México. Y ahí paramos de contar: Valera no asoma como opción importante, mucho menos ya Aldair Rodríguez. Por experiencia y trayectoria, además de actualidad, Jefferson Farfán se impone. Habrá que esperar a la próxima semana para saber si finalmente Ricardo Gareca se arriesga por la “Foquita”.





