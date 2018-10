Jean Pierre Rhyner rompió su silencio tras renunciar a la selección peruana

¿Reculó? ¿Si él no escribió lo que se hizo público en sus redes sociales por qué no salió a aclararlo antes? Jean Pierre Rhyner por fin rompió su silencio tras darse a conocer su 'renuncia' a la selección peruana de fútbol. ¿Qué dirá Ricardo Gareca, quien ya le había bajado el dedo?

El zaguero sueco de ascendencia peruana ofreció disculpas por lo sucedido, aunque aclaró que él no fue quien escribió su supuesta negativa de vestir la 'bicolor'

"Durante la semana pasada se han difundido algunos comentarios míos a través de las redes, por lo que quiero hacer una aclaración. Mi Facebook es original pero manejado por una persona de confianza, debido a que no hablo español y ni lo comprendo en su plenitud. En ese Facebook se han escritos cosas de las cuales no fui consciente, pero sí asumo responsabilidad por ellas", escribió Rhyner en su cuenta de Instagram.

"Nunca renuncié a la selección peruana"

En otra parte de su mensaje, extenso por cierto, el defensor agregó: "Falta poco para que finalice contrato con mi club y estuve sin manager hasta hace unos días, por eso es que he evadido todas las llamadas telefónicas que me generan presión. Es innegable que en mi corazón late la sangre de dos hermosos países: Suiza, por mi padre que desde pequeño me inculcó a querer el fútbol, y Perú, por mi madre que me transmitió el amor por ese país. Quiero aclarar que nunca hice ninguna renuncia para vestir la camiseta de la Selección Peruana y defender sus colores", añadió el futbolista de 22 años.

Por último, el nacido el Zúrich dio detalles de las conversaciones que mantuvo con representantes de la FPF, quienes le expresaron el deseo de que empiece a tramitar los documentos necesarios para una posible convocatoria.

"Quiero enviar mis disculpas a los representantes de la FPF porque sí hubo conversaciones con algunos de sus integrantes, lo cual agradezco, para que yo pueda tramitar algunos documentos que no tenía en regla. Esto último no se ha podido llevar a cabo, por lo que me disculpo ante la gran afición peruana que siempre me apoya", concluyó.