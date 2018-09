Jean Pierre Rhyner renuncia a jugar por la selección peruana

Jean Pierre Rhyner no llegará a la selección peruana. Así lo ha informado el jugador a través de su cuenta de Twitter en un comunicado a los hinchas que lo pedían en el equipo de Ricardo Gareca. Recordemos que el defensor se encontraba haciendo las gestiones para ser convocado, pero, según informa, la "poca comunicación con la FPF" lo llevó a tomar dicha decisión.

"Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos, explicare un poco lo que paso con el tramite FIFA HE DECIDIDO NO JUGAR POR PERÚ y mantenerme en Suiza por el poco dialogo con la FPF", indicó el futbolista que milita en el Grasshopper.

"Mi sueño siempre fue vestir los colores de Perú pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional así que con mucha pena decirles que esa opción ya no es factible en mi presente igual muchas gracias a todos los que me escriben día a día los quiero", finalizó el defensor central.

Una opción menos para Ricardo Gareca. Jean Pierre Rhyner estaba en la lista B para los amistosos ante Chile y Estados Unidos, por lo que el técnico de la selección peruana contará con una variante menos a poco de anunciar la lista de convocados.

