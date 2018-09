Jean Pierre Rhyner: la razón por la que borró su tuit tras renunciar a Perú

Fueron 2 tuits con los que Jean Pierre Rhyner anunció que no jugará por la selección peruana por 3 razones: poco diálogo con la FPF, por su futuro como jugador y profesional y porque dejó de ser una opción factible. Sin embargo, al pasar aproximadamente media hora, los tuits fueron borrados de su cuenta.

¿Por qué razón fueron quitados de su cuenta de Twitter? Pues bien, la cuenta de Jean Pierre Rhyner es manejada por su primo, quien habría publicado dicha información sin su autorización, razón por la cual luego fueron quitados de sus redes sociales.

El defensor central de la selección peruana era una de las grandes opciones para Ricardo Gareca de cara a las convocatorias para los amistosos ante Chile y Estados Unidos.

Quien habló al respecto fue Nolberto Solano, quien dijo lo siguiente: “La verdad desconozco ese tema. No he visto ni me he comunicado. Ricardo (Gareca) siempre ha dicho que quiere contar con los jugadores que quieran estar en la Selección. Nadie tiene prometido nada, esta es una Selección abierta. El que está haciendo las cosas como tiene que hacerla, siempre estará en mención”.

