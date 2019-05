Jean Deza sueña con la Selección Peruana a 5 años de brillar en Wembley

Salió la lista preliminar de 40 convocados de Ricardo Gareca para la Selección Peruana para la Copa América 2019 y Jean Deza no apareció en la lista. El volante de UTC, que de a pocos va aumentando su nivel en la Liga 1 al mando de Franco Navarro.

El volante habló respecto a su ausencia en la lista preliminar del 'Tigre': "No me genera nada, estoy feliz por los que están. El profesor Gareca no solo ve el momento, sino un trabajo de años. No pienso en la selección pero tampoco la descarto. Las oportunidades llegarán por sí solas", indicó a Gol Perú el volante que hace 5 años integró la bicolor y jugó en Wembley ante Inglaterra.

De otro lado, resaltó el buen momento que vive en UTC, donde se va consolidando en el equipo titular: "En lo personal, vengo 11 fechas jugando. Estoy teniendo ritmo y lo más importante es darle alegría a la hinchada de UTC. Estoy muy agradecido con Franco Navarro, es una persona muy bella, llega mucho al jugador. La directiva siempre está pendiente de mí", añadió Jean Deza.

Finalmente, habló sobre el cambio que ha tenido en lo personal: "Son 25 años y ya es momento de madurar. Todo el mundo sabe los errores, pero pienso seguir firme en mi carrera. Tengo una buena edad para regresar al exterior, me fui joven a Europa y no lo aproveché. Ahora Dios me está dando una oportundiad y hay que agradecer", sentenció.

Así fue el último golazo de Jean Deza en la Liga 1 - Video: Gol Perú

Más noticias en otros medios