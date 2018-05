Jean Deza reveló su secreto para seguir soñando con la selección peruana

Jean Deza es uno de los jugadores que hace 4 años vistió la camiseta de la selección peruana en Wembley, pues era una de las grandes promesas para la bicolor. Ahora, el volante juega para Sport Huancayo, en lo que es su nueva oportunidad como futbolista.

Por ello, Jean Deza agradeció a Marcelo Grioni por haberle dado la confianza ante Sporting Cristal en la final del Torneo de Verano: Me estuvieron llevando de a pocos. Me sorprendió que arranque en la final. Me motivó lo que me dijo antes del partido [Marcelo Grioni], que iba a demostrarle a todos los que hablaron, que ya no estaba para el fútbol, reveló Jean Deza en Movistar Deportes.

Estoy contento por el equipo y conmigo mismo, se vio en la cancha que rendí. Le agradezco al profesor y al grupo que me esperó, pese a lo malo que hice, finalizó Jean Deza, quien ahora se llena de confianza. Quién sabe si ese nivel podría llevarlo nuevamente a la selección peruana en un futuro.

Jean Deza también es opción para arrancar, nuevamente, como titular ante Sporting Cristal en la final de vuelta del Torneo de Verano que se disputará este sábado en el Estadio Nacional a las 7:30 pm.

