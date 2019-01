​Jairo Concha tras errar penal: 'Seguimos con chances de clasificar'

La selección peruana perdió ante Ecuador por 3-1 y con ello se complicó en el Sudamericano Sub 20 Chile 2019. Jairo Concha tuvo la oportunidad de poner el empate parcial, pero una mala definición terminó con el balón en las nubes.

Mala definición

Jairo Concha atendió a los medios de prensa tras culminado el partido ante los norteños en el Sudamericano Sub 20 Chile 2019, se mostró golpeado por la buena posibilidad que perdió pero aseguró que el grupo lo respaldó y todavía no está todo escrito.

Video: Movistar Deportes

'El grupo me respaldó me dijo que a cualquiera podía pasarle y estaban a muerte conmigo. Igual solo que pasar la página. Da bronca perder así porque los dominamos pero el balón no ingresó. Igual seguimos con chances de clasificar', comentó el jugador de la selección peruana sub 20 a Renato Landivar.

Con esta victoria, Ecuador no solo se convierte en el primer clasificado del grupo B para el hexagonal final, sino que mantiene el liderato, ahora con 9 puntos, y descansará en la última fecha. Perú queda mermado de sus posibilidades de éxito para llegar a la fase final y se jugará el pase en la siguiente jornada, este sábado, contra una Argentina sin margen de error.