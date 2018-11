Iván Bulos: "El comando técnico de la selección siempre se comunica conmigo"

Lo tienen en cuenta. El delantero de Deportivo Municipal, Iván Bulos, fue uno de los jugadores más 'observados' durante el duelo que tuvo ante Universitario y es que el atacante 'edil' volvió a anotar un gol de manera profesional luego de un año y ocho meses, pues el último tanto fue en marzo de 2017.

Las ansias de volver a la selección peruana son grandes para Iván Bulos, quien al término del encuentro ante los cremas señaló que el comando técnico de la 'bicolor' siempre anda en contacto con él, debido a que siempre se menciona su nombre por la falta de delanteros en la 'blanquirroja' ante la suspención de Paolo Guerrero.

Foto: Cesar Bueno

"Luego del partido con la San Martín, el profesor Bonillo se comunicó conmigo para saber como estaba, siempre conversamos, eso me pone muy contento", expresó Bulos para Fox Sport Perú. Además, comentó que es lindo que nombren a un jugador como sustituto de otro.

"Siempre he dicho, todo hay que demostrarlo en la cancha porque si solo se menciona o se quiere y el delantero no hace goles,no sirve. Por eso prefiero que se me vea bien, se me vea sólido y todo depende de las convocatorias que pueden venir más adelante", apuntó.

Por otro lado, el atacante de la 'Acadé' se pronunció sobre todo el tiempo que estuvo de para debido a la lesión que lo alejó de las canchas. "Estuve mucho tiempo fuera, encima el torneo de Portugal acabó antes y se complicó todo. Estar 13 meses sin fútbol carga mucha ansiedad pero hoy ya estoy contento porque puedo jugar y lo he vuelto a hacer", finalizó.

LEE ADEMÁS