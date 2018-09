Internacional de Porto Alegre: Esperan respuesta definitiva por Paolo Guerrero

El vicepresidente de fútbol del Internacional de Porto Alegre, Roberto Melo, aseveró que aguarda en esta semana una resolución del caso de Paolo Guerrero, quien presentó un recurso de nulidad al Tribunal Federal suizo, para revolcar la suspensión de 14 meses y volver a jugar este 2018.

"Estamos acompañando (a Paolo Guerrero), pero no es algo que estemos ansiosos, no tenemos dominio de la situación, es algo que escapa a nuestro control, los jugadores que han entrado, han dado una buena respuesta. Estamos siguiendo la situación, él entró con el recurso (de nulidad al Tribunal Federal suizo) y vamos a aguardar en los próximos días una respuesta favorable o no ", explicó el vicepresidente del Internacional de Porto Alegre, según el sitio UOL Deportes, a través del periodista Marinho Saldanha.

Paolo Guerrero fue contratado por el Internacional de Porto Alegre a principios del mes de agosto, tras una negociación que fue divulgada con exclusividad por el reportaje de la Revista Colorada. Sin embargo, antes de hacer su debut con la camisa roja (frente al Palmeiras), el centroatacante fue inhabilitado y retomar el castigo impuesto por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que es válido hasta abril de 2019.

El abogado de Paolo Guerrero, Julio García, informó a la Revista Colorada que trabajaba para que él vuelve a actuar aún en 2018. Para ello, estaban reuniendo pruebas para presentar la petición de apelación en el Tribunal Federal Suizo, lo que ocurrió el martes pasado.

De otro lado Internacional de Porto Alegre viene de caer el pasado lunes, 2 a 1 ante Chapecoense en Santa Catarina por la vigésima quinta fecha del Campeonato Brasileño.