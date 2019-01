Independiente subió la oferta a Krasnodar para fichar a Christian Cueva

Independiente está dispuesto a todo por fichar a Christian Cueva. Luego de la negativa de un préstamo por 400 mil dólares por un año, el club argentino ha aumentado la cifra a una verdadera millonada.

"Christian Cueva está en Rusia y les dijo a los dirigentes de Krasnodar que quiere jugar en Independiente. Los rusos rechazaron la oferta del Rojo, que pretendía llevárselo a préstamo por un año con un cargo de 400.000 dólares. Ante la negativa, la CD enviará otra propuesta: están dispuestos a pagar 2.000.000 de dólares por el 25% del pase, con una cláusula obligatoria para abonar otro 25% en ese mismo monto el año que viene", informó Diario Olé.

Con esto, Krasnodar podría verlo como un buen negocio, debido a que recuperarían parte de los 8 millones de dólares que ellos invirtieron para fichar al volante de la selección.

Cabe recordar que un directivo de Krasnodar, Maksim Buznikin, indicó que el club no pretende prestar a Cueva: "Primero, me gustaría decir que es información privilegiada y no puedo decir mucho. Sé que había interés en el préstamo. Pero a Krasnodar no le interesa dar a Christian Cueva. Tenemos muchos partidos importantes", señaló.

