Imitador que parodió a Jefferson Farfán pide disculpas

En los últimos días, el programa de Fox Sports Radio fue punto de críticas por imitación de Jefferson Farfán, acusándolos de realizar estereotipos racista, por el cual el Ministerio de Cultura y la Defensoría se pronunciaron y hasta la Federación Peruana de Fútbol. Ante tantas críticas, el imitador, Miguel Moreno salió al frente y pidió disculpas a través del diario Trome.

"Mil disculpas"

El comediante explicó que nunca tuvo la intensión de ofender y que sí así fue, que lo excusen. "Primero, quiero empezar ofreciendo disculpa a quienes se sintieron ofendidos por mi imitación. Lo único que hago es personificar y contar chistes de actualidad sin ánimos de ofender o humillar", expresó

Lo vienen amenazando

Además, Moreno contó que es víctima de amenazas tras imitar ha Farfán. "Me han escrito en mis redes sociales, saben la dirección de mi casa y dicen que me golpearán. Pero eso no lo voy a permitir", sentenció el humorista.