Igual que Paolo Guerrero | Clubes de Luis Abram y Callens también pedirían a la FPF no convocarlos para amistosos

Nuevo problema para la selección peruana. Resulta que no solo existe el pedido de Paolo Guerrero e Internacional para jugar con su club la Copa de Brasil, sino que también serán Vélez Sarsfield de Luis Abram y New York City de Alexander Callens, los que le pidan a la FPF que no los convoquen para los amistosos ante Ecuador y Brasil del mes de setiembre en los Estados Unidos.

"Además del pedido de Inter para que Paolo Guerrero no sea convocado también Vélez Sarfield y New York City solicitaron que Luis Abram y Alexander Callens no participen de los amistosos de Perú en Estados Unidos", informa el periodista Fernando Egúsquiza Peralta sobre la situación de ambos jugadores.

A diferencia de Internacional que tiene encuentros en plena fecha FIFA, Vélez Sarsfield tendrá su último partido oficial el 30 de agosto, mientras que retoma la Superliga de Argentina el 15 de setiembre. Por su parte, New York City FC chocará ante New England Revolution el 7 de setiembre y el 11 jugará ante Toronto FC, razón por la cual pretendería contar con el defensor central.

De otro lado, Internacional ha iniciado las conversaciones con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que se pueda reprogramar el encuentro de vuelta de la Copa de Brasil y una posible final de ida del torneo.

