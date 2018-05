Ídolo del Flamengo sobre Trauco: "Me gustaría que la rompa en el Mundial"

Entrevista: Jean Pierre Maravi Miguel Trauco viene entrenando con la selección peruana y es titular indiscutible por la banda izquierda, pero en su equipo Flamengo pocos minutos sumó en esta temporada. Solo lleva cinco partidos disputados con la camiseta del 'Mengao' entre Serie A y Torneo Carioca.

Sin embargo, no le preocupa mucho ese tema a Ricardo Gareca, y Miguel Trauco, pese a tener pocos minutos en Flamengo es el titular indiscutible por la banda izquierda, debido a sus pases largos, su velocidad y el recorrido que tiene por ese sector de la cancha.

No obstante, Sávio Bartolini, exjugador del Flamengo dio su punto de vista sobre la poca continuidad en el Flamengo de Miguel Trauco: "Para un jugador siempre es importante la continuidad, por el tema físico, técnica y táctica que te da el tener ritmo futbolisticio. Trauco no viene jugando, pero a pesar de eso, es un jugador que pese a no tener continuidad en el Flamengo cuando jugó por Perú siempre hizo algo positivo, ya que jugó muy bien y sobre todo de manera intensa".

Finalmente, Sávio Bartolini agregó: " A mi como aficionado y exjugador del Flamengo me gustaría que Miguel Trauco la rompa en el Mundial con Perú".