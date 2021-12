Cuando un futbolista que militó en grandes competiciones del mundo empieza a jugar sus últimos años en el fútbol, suele hacerlo en ligas de menor orden o sino en los clubes donde empezaron a hacerse conocido, como es el caso de Jefferson Farfán, quien volvió a Alianza Lima, donde fue nuevamente campeón nacional.

Durante los años que Jefferson Farfán estuvo en el PSV, tuvo como compañero a muchos jugadores que luego se irían a los mejores equipos del mundo, como Vogel, Park, Van Bommel, Alex y el volante Afellay, quien con 19 años era titular indiscutible en el equipo neerlandés que llegó hasta semifinales de la Champions League temporada 2004/2005.

Luego de jugar hasta la temporada 2010/2011 en el PSV, Ibrahim Afellay llegó al Barcelona de Guardiola, por entonces el mejor equipo del mundo. Empezó a tener partidos como titular, pero las lesiones empezaron a afectar su rendimiento.

Afellay ganó la Champions League y Mundial de Clubes el 2011.

Con apenas 8 partidos en sus dos primeros años, para la temporada 2012/2013, Afellay fue prestado al Schalke 04 de Alemania, donde volvería a jugar al lado de Jefferson Farfán. Sin embargo, Afellay tampoco logró hacerse titular debido a las lesiones.

Luego de volver al Barcelona, fue cedido al Olympiakos de Grecia. Pero donde volvería a tener continuidad como en sus mejores años, fue en el Stoke City, club donde también fue cedido, pero que luego compró al volante neerlandés.

Estuvo en Inglaterra hasta la temporada 2018, donde fue separado tras ser acusado de ser mala influencia en el equipo. Con 32 años y varias lesiones en los ligamentos, Afellay volvió a Holanda, para jugar sus últimos años en el equipo que le dio la oportunidad de hacerse conocido, pero donde apenas pudo jugar tres partidos, el último con expulsión.

Afellay saludando a los hinchas en uno de sus últimos partidos con el PSV.

Para el 2021 esperó ofertas, pero no llegó y con 34 años, a inicios de febrero anunció su retiro: “Lo dejo, el momento llega pronto. Lo he tenido en mi cabeza durante un tiempo. Sabia qué es lo que quería y, especialmente, lo que no quería. Al final tomé la decisión y estoy en paz”.

