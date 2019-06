Historiador chileno asegura que la Copa América 2016 ganada por la selección de Chile no vale

Edgardo Marín, el historiador más importante del fútbol chileno generó polémica en su país, al afirmar que la Copa Centenario 2016 que obtuvo la selección de Chile al vencer en la final a Argentina, no tiene validez. "No ha sido homologada. Me habría gustado que así fuera, pero no lo es. No ganamos dos. En este caso, en el hecho se disputó como Copa América, pero no en el derecho", dijo a RedGol.

Asimismo, mencionó que el trofeo de la Copa América no tiene una placa de la edición disputada el 2016, y además, la camiseta de la selección de Chile tiene un logo solo por la Copa América 2015. Las declaraciones tuvieron rápida respuesta por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

Ian Mac Niven, gerente de la ANFP dijo : "Más allá de lo que piensa cualquier historiador o cualquier profesional, lo digo no sólo como representante de la ANFP y gerente de la selección de Chile: la de 2016 vale igual que cualquier Copa América o torneo internacional".

La Conmebol todavía no ha tenido un pronunciamiento, sin embargo, en todas sus publicaciones por redes sociales y su página web, hacen mención que la selección de Chile va por su tercera Copa América.

