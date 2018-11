Hincha se quiebra en programa en vivo al recordar a Daniel Peredo

No contuvo la emoción. Recordar la clasificación de la selección peruana al mundial de Rusia 2018 es muy emocionante, tal y como ocurrió con un hincha de la 'bicolor' que llamó a un conocido programa radial para contar la experiencia que vivió hace un año en el coloso de José Díaz.

"Quien te habla forma parte de esa historia porque yo estuve en el estadio. Junté todo lo que tuve que juntar, rompí el chanchito para comprar en reventa. Obviamente fui solo y he llorado ese día como todos, estuve muy emocionado", contó el hincha que responde al nombre de Carlos en radio Capital.

Asimismo, el fanático de la 'blanquirroja' comentó que nunca dejó de creer en el equipo de Ricardo Gareca ni en los peores momentos, pues siempre estuvo presente. Además, en estos momentos es imposible no recordar al periodista deportivo, Daniel Peredo, quien falleció en febrero de este año producto de un infarto.

"Yo seguí amando a la selección por el señor Peredo que está hoy en el cielo. Me emociona tanto verlo porque hace cuatro años a mi me dio un infarto. Pero yo estoy acá y él no. Fue horrible, mi familia pasó un mal momento. Fueron 12 segundos que me llevaron a la clínica y ahora estoy acá para contarlo", finalizó el oyente con la voz entrecortada.

