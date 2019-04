Hijo de tetracampeón con Cristal quiere jugar por la Selección Peruana en Lima 2019

Alex Magallanes, hijo del recordado jugador tetracampeón con Sporting Cristal (1994,1995,1996 y 2002) se encuentra en el Gandzasar Kapan de la Primera División de Armenia. El defensor central ya lleva 3 meses en este club y espera, con ilusión, ser convocado a la Selección Peruana para disputar los Panamericanos Lima 2019.

"Lo que me motivó venir a Europa fue porque va haber una Sub-23. A mí me gustaría jugar los Panamericanos Lima 2019 y ojalá que el profesor Nolberto Solano me pueda tener en cuenta. Considero muy importante tener el roce internacional y mi club está dispuesto a darme el permiso para jugar por mi selección", indicó Alex Magallanes para Ovación.

Además, reveló el motivo por el que no fue convocado al Sudamericano Sub 20: "Estuve en la pre-selección cuando dirigió el 'Chino' Rivera, pero luego cambiaron de técnico y eligieron a Fernando Nogara. Había un grupo que íbamos a jugar en el Sudamericano Sub-20 de Argentina y ya no se pudo. Me pareció bastante injusto porque veníamos entrenando dos años y de la noche a la mañana cambiaron la lista de convocados", añadió Magallanes.

Ahora, todo está en manos de 'Ñol' Solano, pues es él quien comandará a la Selección Peruana Sub 23 que jugará en Lima 2019.

