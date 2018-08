Hija de Téofilo Cubillas: "Mi papá es un ídolo de barro" [VIDEO]

Dijo que no iba a hablar, pero lo hizo. Y lo hizo porque, según ella, ya estaba harta de que la relacionen con los supuestos actos de corrupción en los que estaría inmerso su padre. Johana Cubillas, la hija del mítico exjugador Teófilo Cubillas, rompió su silencio.

En una entrevista concedida al programa "Beto a Saber", la 'Nena' negó que su padre haya velado por ella, tanto en lo emocional como en lo económico. "Nunca me dio nada, absolutamente nada", aseveró la periodista deportivo.

"Que la gente sepa que yo nunca recibí dinero de mi papá, que no me involucren en actos de corrupción. Todo me lo pagó mi madre", dijo para luego mencionar su extrañeza de que el juicio por alimentos que le entabló a su progenitor haya durado nada menos que once años.

A propósito de ese tema, y a raíz de la difusión de un audio en donde Teófilo Cubillas le pide un 'favor' al suspendido juez César Hinostroza, la hija del 'Nene' sospecha, aunque sin pruebas, de que algo raro haya sucedido en los ámbitos judiciales.

"En realidad no tengo pruebas de nada, no puedo decir que mi papá ha hablado con los jueces porque no tengo audios ni nada, pero si ahora sale que le pedía favores a este juez Hinostroza, de hecho ahora da a dudar sobre el por qué mi juicio duró 11 años. Y no solo eso, sino que durante mi juicio se dieron una serie de hechos, por ejemplo, nunca le pude probar ingresos a mi padre porque no tenía nada a su nombre. Solo tenía el departamento. Nunca pude agarrarme de un bien para sustentar la deuda que tenía conmigo", señaló Johana Cubillas.

Ídolo de barro

La modelo y comunicadora también manifestó que le da pena que su padre, con quien no tiene comunicación hace diez años, esté relacionado con personas de dudoso proceder y sin medias tintas afirmó que es un "ídolo de barro".

"Es un ídolo de barro. Porque para mí un ídolo debe serlo en todas las formas. Debe ser una persona íntegra dentro y fuera de la cancha. Mi papá no lo es", sentenció en diálogo con el periodista Beto Ortiz.

"Mi padre ha tenido un montón de suerte al no poder probar ingresos, (suerte) de no tener bienes a su nombre, de que (al caso) le hayan cambiado un montón de jueces (…) mi caso es extremadamente raro. Quizás los que me vean se van a reír por tener once años en un juicio", agregó la hija del célebre futbolista.