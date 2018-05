Hermano de Guerrero y el pedido especial sobre el tema Claudio Pizarro

Como bien se sabe, Paolo Guerrero ya no estará presente con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, hasta hace poco y tras conocerse su sanción de 14 meses, se vinculó -por Doña Peta- a Claudio Pizarro en este caso.

Por ello, el hermano de Paolo Guerrero, Pablo Rivera, pidió que ya no se toque más este tema en relación a Claudio Pizarro: No tratemos de buscar enemistad entre peruanos. No hablemos más sobre si se conversó o no de Pizarro . O todo ese tipo de cosas. Ahorita debemos unir fuerzas para Paolo, dijo el hermano de Paolo Guerrero.

Todos los peruanos debemos estar tranquilos y debemos esperar. Les agradecemos a todas las personas que fueron a la marcha. Fue muy significativo, añadió Pablo Rivera.

El capitán de la selección peruana volverá a vestir al bicolor en 2019 y probablemente se ponga en forma de cara a la Copa América de Brasil 2019.

