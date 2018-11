​Hermano de Carlos Zambrano publicó polémico mensaje tras caída ante Costa Rica [FOTO]

En un resultado que pocos esperaban, la selección peruana perdió 3-2 ante su similar de Costa Rica y el foco de atención se detuvo en la defensa, de floja actuación ante los 'Ticos'.

La mayoría tiene esa opinión y más de uno se ha manifestado al respecto y hay quienes han recordado con cierta nostalgia a jugadores de la talla de Alberto Rodríguez, alejado de la 'bicolor' por la lesión que sufrió jugando por Universitario.

Uno de ellos es Marco Zambrano, el hermano del futbolista y alguna vez seleccionado Carlos Zambrano. A través de las redes sociales, se expresó refiriéndose a la ausencia del hoy zaguero de la 'U'.

"¡Ay Mudo! ¡Ay Mudo! Ya superé no tener a Paolo Guerrero (sanción), pero aún no asimilo tu ausencia", escribió en su cuenta de Twitter el hermano del 'León', insinuando quizá que los actuales defensores de la 'bicolor' (Santamaría y Araujo, por ejemplo) no están a la altura de Rodríguez.