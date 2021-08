Cuando fue futbolista durante tres décadas, en los años 60, 70 y 80, defendió a a la selección peruana en grandes batallas dentro de la cancha. Algunas veces perdió, pero siempre acabó erguido con sed de revancha. Otras terminó cargado en hombros, con el torso desnudo y compartiendo festejo, como en el título de la Copa América del 75 en el Estadio Nacional. Héctor Chumpitaz, el ‘Capitán de América’, a sus 77 años, recuerda con lucidez los duelos y sus rivales a marcar, los ‘9’ de antaño. Por eso, el ex mundialista de México 70 y Argentina 78′, aconsejó a Paolo Guerrero, quien recientemente se reencontró con el gol, suma minutos con Internacional y regresará a la selección contra Uruguay, el próximo 2 de septiembre, en Lima.

“Paolo, hay rivales que saben que superarse una lesión. Cuidado, que jugarán fuerte, y podrían volverte a lesionar. No hay que avisar en que pie o parte del cuerpo, estuviste mal, hay que negarse. No decir qué parte”, fue la sana recomendación del ex jugador de 77 años. Es más, recordó su lesión que lo postergó del Mundial España 82′. “No era de lesionarme mucho, pero al final me rompí el talón de Aquiles, el 20 de diciembre de 1981. Fueron dos veces, la otra fue el 10 de marzo, pise mal, perdí opción de jugar el Mundial”.

Para ‘Chumpi’, el ‘equipo de todos’ se ganó las palmas en la Copa América de Brasil, pero hubo uno futbolista que más destacó. “Yotún es muy hábil, distribuye muy bien los pases cruzados. Hay muchos chicos con condiciones, otros que sumarán experiencia, en favor de resultados positivos. Sin embargo, se necesita a un jugador de la experiencia de Paolo Guerrero para los próximos partidos de Eliminatorias”.

