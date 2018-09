Gustavo Cherquis y su mensaje de aliento a la selección peruana

Faltan pocas horas para que la selección peruana reciba a la selección de Holanda en su primer amistoso internacional en esta segunda era de Ricardo Gareca. Por ello, el perioidista argentino de DirecTV Sports, Gustavo Cherquis, envió un mensaje especial a la bicolor.

"Se levanta el telón para una nueva etapa en la selección de Perú con amistoso en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. La ilusión y el sueño de seguir creciendo se renuevan. Con Ricardo Gareca como líder, el objetivo Qatar 2022 se pone en marcha. ¡Mucha Suerte Blanquirroja!", publicó el periodista argentino de DirecTV sobre la selección peruana.

Cabe recordar que Gustavo Cherquis es de los muchos periodistas que han elogiado el buen juego mostrado por la selección peruana durante la era de Ricardo Gareca como seleccionador.

El partido Perú vs. Holanda se disputará desde la 1:45 pm (hora peruana) desde el Johan Cruyff Arena. De momento, parecía haber once confirmado pero Edison Flores habría sufrido una sobrecarga muscular y el técnico esperará hasta el último minuto para saber si colocarlo o no dentro del once titular. De no ser así, probablemente arranque con Nilson Loyola.

