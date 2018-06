Guillermo La Rosa es el último peruano que anotó en un mundial

A falta de un partido para que acabe la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, la selección peruana aún no encuentra quién le tome la posta a Guillermo La Rosa como el último futbolista peruano que anotó un gol en un mundial, aunque aún queda el último partido de Perú en el Grupo C ante Australia y esperemos que la bicolor se despida con una victoria ante los canguros para que no acabemos como una de las selecciones que no anotó goles en esta Copa del Mundo.

POR RICARDO REYES ORTIZ

Como se recuerda el último futbolista peruano que anotó un gol en un mundial fue Guillermo La Rosa Laguna, el popular 'Tanque', quien le hizo un gol a Polonia en el Mundial España 1982. Fue el 22 de junio del 1982 en el estadio Riazor de La Coruña, donde los polacos nos golearon por 5-1. Wlodzimierz Smolarek (55'), Gzregorz Lato (58'), Zbigniew Boniek (61'), Andrzes Buncol (68') y Wlodzimierz Cioek (76') habían adelantado para los europeos, mientras que el 'Tanque' La Rosa puso el descuento tras una buena combinación con Gerónimo 'Patrulla' Barbadillo, que acabó con un fierrazo del 'Tanque' que fusiló al arquero polaco Jozef Mlynarczk, cuando el relos marcaba el minuto 83 y las cosas ya estaban decididas.

En dicho mundial, la selección peruana integró el Grupo 1 junto a Camerún (empató 0-0), Italia (igualó 1-1) y finalmente fue goleado 5-1 por Polonia. Quedamos últimos en el grupo con solo dos puntos, mientras que Polonia clasificó primero con cuatro puntos, mientras que Italia también accedió